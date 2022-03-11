Ubisoft подверглась кибератаке, данные игроков не были затронуты

Издатель и разработчик игр Ubisoft подтвердил, что на прошлой неделе подвергся кибератаке. Инцидент нарушил доступность игр и сервисов Ubisoft, хотя проблема уже решена. Кроме того, никто из тех, кто совершил атаку, не получил никаких данных об игроках.

Это не первая кибератака на Ubisoft. В 2020 году компания подала в суд на владельцев сайта SNG.One, который позволял пользователям атаковать серверы различных игр, в том числе популярного тактического шутера от первого лица Rainbow Six: Siege. В прошлом году компания выиграла указанный иск в Центральном окружном суде США в Калифорнии, где судья присудил Ubisoft компенсацию в размере около 153 тысяч долларов. Другой известный разработчик игр, CD Projekt RED, также подвергся кибератакам в начале 2021 года. Разработчики даже были на некоторое время заблокированы на своих компьютерах.
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