Украдено 320 миллионов долларов из протокола Ethereum

Последний взлом в криптопространстве оставил большую дыру размером в 320 миллионов долларов в Solana, конкуренте Ethereum. Эксплойт был выполнен через Wormhole, проект DeFi, который объединяет блокчейны Ethereum и Solana. Wormhole выступает в качестве поставщика ликвидности для блокчейна Solana и позволяет пользователям вводить свои токены Ethereum в цепочку в форме wETH. По сути, Wormhole действует как хранитель Ethereum пользователей и выдает им токен wETH, совместимый с Solana, с помощью которого они затем могут проводить операции в блокчейне. Именно этот мост был взломан, и было отчеканено около 120 тысяч токенов wETH с розничной стоимостью около 320 миллионов долларов. На данный момент это крупнейший взлом моста в истории блокчейна.

Wormhole объявила, что ошибка, позволившая использовать эксплойт, была исправлена, и теперь они работают над восстановлением как сети, так и украденных средств ETH, чтобы доверие к ценности wETH не рухнуло. Тем временем Wormhole опубликовал сообщение в основной цепочке Ethereum, предлагая награду в размере 10 миллионов долларов в обмен на информацию о злоумышленниках.

Solana, еще один блокчейн первого уровня, который стремится конкурировать с Ethereum. В последние несколько месяцев Solana была сопряжена с проблемами и сбоями в работе сети, которые снизили его ценность с рекордно высокого уровня в 260 долларов за SOL до текущей цены в 97 долларов, которая упала примерно на 12% после новостей об эксплойте.
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