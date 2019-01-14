Умная продуктовая корзина Caper

Компания Amazon Go представила интеллектуальную корзину Caper. Корзина оснащена интерактивным дисплеем и устройством для считывания карточек, она позволяет сканировать штрих-код товара при совершении покупок и оплате до отъезда.

Корзина Caper доступна в двух магазинах в Нью-Йорка. На данный момент компания продвигает свою интеллектуальную корзину как более доступное и масштабируемое решение для тех людей которые хотят поучаствовать в акции автономный шопинг. Caper заявляет, что на сегодняшний день она привлекла 3,5 миллиона долларов от инвесторов, включая Y Combinator и Макса Маллена, соучредителя Instacart.