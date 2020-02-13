Умный шлем для велосипедистов от Lumos с поворотниками

Сингапурский стартап Lumos выпустил умный шлем для велосипедистов делающий видимыми спортсменов и днем ​​и ночью.

Умный шлем Lumos Matrix имеет гладкий, обтекаемый дизайн и 7x11 точечную матрицу, анимированную светодиодную зону на задней стороне, чтобы сигнализировать об поворотах и ​​торможении участникам движения. Пользователи могут активировать фонари с помощью простой сенсорной панели, которую можно прикрепить к рулю велосипеда, а также с помощью мобильного приложения для Apple Watch, которое автоматически определяет сигналы рук.

Мобильное приложение позволяет пользователям регулировать яркость и частоту освещения. Заряда должно хватить на 4 - 10 часов в зависимости от интенсивности использования. Lumos Matrix доступен в черном и белом цвете за $ 250.