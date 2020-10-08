Устройство для чтения электронных книг ONYX BOOX MAX Lumi оснащено подсветкой MoonLight2

Новое устройство для чтения электронных книг ONYX BOOX MAX Lumi появилось в продаже. Новинка оснащена 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Подсветка MOON Light 2 позволяет использовать устройство даже в темноте, без вреда для зрения. С помощью комплектного стилуса можно оставлять заметки и рисунки.

BOOX MAX Lumi оснащен мощным процессором Qualcomm с частотой 1,8 ГГц. На борту 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной flash-памяти. Благодаря высокой скорости работы и продуманному управлению ридер является удобным инструментом для работы с файлами в форматах PDF и DjVu. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч, он гарантирует до 6 недель автономной работы.

Модель базируется на операционной системе Android 10.0, что позволяет устанавливать сторонние приложения и существенно расширяет функциональность MAX Lumi. Для безопасности ридер оснащен сканером отпечатка пальцев. Устройство можно использовать как дополнительный монитор, подключив его к компьютеру, ноутбуку или планшету. ONYX BOOX MAX Lumi поддерживает около 20 популярных форматов текстовых файлов, а также аудиофайлы MP3 и WAV, которые можно прослушать через два стереодинамика.

ONYX BOOX MAX Lumi обеспечивает подключение беспроводной связи через Wi-Fi и Bluetooth. Через разъем USB Type-C к ридеру можно подключать периферию: мыши, клавиатуру и внешние накопители.

Ридер ONYX BOOX MAX Lumi поступил в продажу по цене 84.990 рублей.
Комментарии и отзывы ONYX BOOX MAX Lumi
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