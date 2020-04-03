В 2020 году продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

Аналитики CCS Insight считают, что мировой спрос на мобильные телефоны в 2020 году будет почти на четверть миллиарда единиц ниже, чем в 2019 году, что означает снижение на 13 процентов в годовом исчислении. Поскольку Covid-19 оказывает разрушительное воздействие на рынок телефонов. Ожидается, что в этом году будет продано всего 1,57 миллиарда устройств, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Отмечается, что в то время как жизнь в Китае начинает нормализоваться, а производство в стране растет, остальной мир находится в закрытом положении. Таким образом, спрос на телефоны в ближайшие месяцы будет очень слабым. Также снижение будет значительным во втором квартале, и ожидается, что мировые продажи будут на 29 процентов ниже, чем во втором квартале 2019 года.