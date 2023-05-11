В Дубае представили смартфон HUAWEI P60 Pro и другие флагманские продукты компании

10 мая в Дубае представили новые флагманские устройства для стран Ближнего Востока и Африки. Среди них были показаны смартфоны серии HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X3, беспроводнные наушники HUAWEI FreeBuds 5, смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH Buds, планшет HUAWEI MatePad Pro 11 и ноутбук серии HUAWEI MateBook X Pro.

HUAWEI P60 Pro

HUAWEI P60 Pro возглавил собой рейтинг камерофонов DxOMark с рекордной оценкой в 156 баллов. Данный смартфон обладает 48-мегапиксельной камерой с физической диафрагмой F1.4 и передовым телеобъективом, который может захватывать больше света при недостаточном освещении. Разработчики объединили инновационные функции и современные технологии производства, создав при этом ультрамодный дизайн в стиле рококо с перламутровым оттенком. Кроме того, смартфон HUAWEI P60 Pro обладает высокопрочным стеклом Kunlun Glass, обеспечивающим его устойчивость к ударам, и соответствует стандарту IP68 по водонепроницаемостиHUAWEI P60 Pro будет доступен на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по рекомендованной розничной3 999 AED (~82 559 рублей)

HUAWEI Mate X3

HUAWEI Mate X3 является складным смартфоном, толщина которого в закрытом виде составляет всего 11,08 мм, а в открытом и вовсе 5,3 мм. Одной из особенностей устройства стал двухсторонний шарнир в форме крыла и использование в его конструкции алюминиевого сплава авиационного класса для повышения прочности.HUAWEI Mate X3 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Ultra Vision, модулем широкоугольной камеры на 13 МП и телеобъективом на 12 МП с 5-кратным оптическим зумом, что позволяет делать яркие и четкие снимки в любом освещении. Кроме того, устройство имеет прочный складной экран, изготовленный из ударостойкого Kunlun Glass.HUAWEI Mate X3 будет доступен на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая.7 299 AED (~150 687 рублей)

HUAWEI FreeBuds 5

Новые беспроводные наушники FreeBuds 5 обеспечивают максимальный комфорт и стабильное звучание благодаря ультрамагнитному динамическому драйверу и тройному адаптивному эквалайзеру. Наушники также выполняют функцию активного шумоподавления и поддерживают быструю зарядку 5C, обеспечивающую до 30 часов работы. Кроме того, пользователи смогут удобно переключаться между двумя устройствами Android, iOS и Windows за счет автоматической функции переключения.599 AED (~12 366 рублей)

HUAWEI WATCH Ultimate

Новые смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate выполнены из жидкого металла на основе циркония, что делает его самым твердым из всех существующих легких сплавов. Часы также имеют 100-метровую водонепроницаемость, круглосуточный мониторинг здоровья, возможность совершать Bluetooth-вызовы и сопряжение с другими устройствами. Время автономной работы составляет две недели, что включает 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание данных сна и 90 минут ежедневных упражнений. Помимо всего прочего, эти умные часы имеют встроенный анализ ЭКГ и различные режимы дайвинга.HUAWEI WATCH Ultimate появятся в продаже на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая.2 999 AED (~61 914 рублей)

HUAWEI MateBook X Pro

Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro оснастили процессором Intel Core 13-го поколения. Вес устройства составляет всего 1,26 кг. Корпус выполнен из магниевого сплава. Кроме того, ноутбук оснащен 3,1K-экраном с диагональю на 14,2 дюйма, который гарантирует исключительную четкость и реалистичность воспроизведения оттенков, а также сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, предотвращающий напряжение глаз. Также данная модель поддерживает режим производительности 30 Вт.HUAWEI MateBook X Pro будет доступен в «Чернильно-синем», «Белом» и «Космическо-сером» оттенках. Старт продаж устройства на Ближнем Востоке и в Африке запланирован на конец мая по цене 7 999 AED (около 165 139 рублей) на онлайн-платформах Huawei и у сертифицированных розничных продавцов.7 999 AED (~165 139 рублей)

HUAWEI WATCH Buds

HUAWEI WATCH Buds сочетают в себе функции смарт-часов и TWS-наушников, что значительно повышает удобство в использовании. Кроме того, для эффективного мониторинга здоровья и физической активности HUAWEI WATCH Buds обладает поддержкой фирменных технологий компании - HUAWEI TruSeen, HUAWEI TruSport и HUAWEI TruSleep. Такое решение позволяет пользователям получить более точную информацию о своем состоянии и улучшить свое самочувствие.

HUAWEI MatePad 11 дюймов

Планшет MatePad 11 дюймов 2023 года обеспечивает визуальный опыт с эффектом полного погружения благодаря безрамочному экрану HUAWEI FullView 2.5K с высокой частотой обновления в 120 Гц. Согласно сертификатам TÜV Rheinland, экран защищен от синего света и мерцания, что делает его приятным для глаз в любой обстановке. Новый планшет также оборудован стилусом HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) и съемной клавиатурой, что делает использование планшета еще более удобным. Он также предлагает полезные функции и приложения, включая «Блокнот», SuperHub и режим нескольких окон, которые позволят повысить производительность в работе.HUAWEI MatePad 11” появится в продаже на Ближнем Востоке и Африке в конце мая.1 599 AED (~33 011 рублей)