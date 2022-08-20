В Европе представлен складной электровелосипед Rad Power RadExpand 5 с запасом хода 72 км

В Европе Rad Power RadExpand 5 стал доступен электровелосипед, который может проехать до 72 км без подзарядки.

RadExpand 5 весит 28 кг. Он имеет алюминиевую раму и электродвигатель мощностью 250 Вт с максимальной скоростью 32 км/ч. Благодаря складной конструкции, электровелосипед удобно перевозить или хранить в доме.

Rad Power RadExpand 5 получил большие толстые шины, регулируемый руль, задний багажник и механические дисковые тормоза. Трансмиссия MicroShift TS71-7 предлагает 7 скоростей. Есть светодиодная подсветка для передвижения в ночное время.

Складной электронный велосипед RadExpand 5 продается по цене 1499 евро в черном и белом варианте.