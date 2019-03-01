В Facebook теперь можно делиться событиями в историях

Facebook предоставляет пользователям новую функцию, которая позволит им делиться событиями в «Истории». Первоначально новая функция была опробована в прошлом месяце в Соединенных Штатах, Мексике и Бразилии, но теперь возможность обмениваться событиями распространяется во всем мире.

Если вы являетесь преданным пользователем Facebook и хотите опробовать новую функцию, вот что вам нужно перейти на страницу события, где вы должны увидеть новую опцию « Поделиться » под датой и временем события. Нажмите на кнопку «Поделиться», а затем выберите « Поделиться своей историей ». Все те, кто видит событие, появляющееся на их ленте в Facebook в формате истории, могут нажать « Заинтересованные».«Если они хотят пойти на то же событие. Тогда будет доступна и другая возможность отправить групповое сообщение еще большему количеству друзей, желающих посетить мероприятие. Согласно Facebook, глобальное развертывание возможности делиться событиями в «Истории» будет происходить постепенно, поэтому будьте терпеливы, если вы не можете использовать его сразу.