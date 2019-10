В GeForce Now от Nvidia теперь можно поиграть на Android

Nvidia запустила свой сервис потоковой передачи игр GeForce Now на телефоны Android. Приложение GeForce Now для Android работает аналогично приложениям для PC, Mac и NVIDIA Shield. Для входа нужно авторизоваться с учетной записью GeForce Now, выбрать игру и запустить её. Некоторые игры могут не поддерживать сенсорное управление, и вы захотите иметь под рукой геймпад.

Поддерживаются смартфоны с Android 5.0 или более поздней версии с объёмом оперативной памяти не менее 2 Гбайт. Для оптимальной работы рекомендуется скорость интернет-подключения не менее 15 Мбит/с. Месячная подписка в России обойдется в 999 рублей.