В Google Chrome появится кнопка воспроизведения видео и аудио

Google готовится добавить кнопку воспроизведения в браузер Chrome. Новый инструмент Global Media Controls будет жить на панели Chrome и позволит пользователям воспроизводить или приостанавливать воспроизведение видео или музыки прямо на вкладке. После включения функция появляется рядом с полем URL и будет подсвечивать то, что воспроизводится, даже если она находится на другой вкладке.

Пока не ясно, когда кнопка станет активной для основного браузера Chrome. В прошлом Google ввел несколько полезных функций в этом направлении - индикатор того, на какой вкладке что-то воспроизводилось , возможность отключения отдельной вкладки, а также возможность отключения сайта на постоянной основе.