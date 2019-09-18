В Индии запретили электронные сигареты

Правительство Индии официально выпустило законопроект о том, что в стране теперь запрещены электронные сигареты. Дело в том, что производители ведут слишком уж агрессивную рекламу, в которой советуют сигареты даже детям школьного возраста. И те, к сожалению, верят, что сигареты такого типа не навредят их здоровью, покупают их и используют буквально каждый день. Некоторые компании вовсе снимают ролики о том, что такие сигареты можно курить прямо на уроке и ничего страшного в этом нет. Конечно, это повлияло на подрастающее поколение и власти страны решили запретить данный вид продукции на официальном уровне. Это громадный удар по производителям, ведь Индия громадная страна с невероятным количеством населения, которое теперь утеряно.