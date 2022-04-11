В Китае выпущен электронный скутер Piaggio 1 Feng Chen Wang edition

Piaggio и модельер Фэн Чен Ван объединились, чтобы создать индивидуальную версию электрического скутера Piaggio 1.

Дизайн электронного скутера Piaggio 1 Feng Chen Wang был вдохновлен родным городом дизайнера Фуцзянь в Китае. Красочный электронный скутер Piaggio 1 покрыт акварелью, нарисованной вручную, имитирующей природный ландшафт. Piaggio 1 Feng Chen Wang edition может развивать максимальную скорость 60 км/ч и обеспечивает запах хода 100 км. Он приводится в движение электродвигателем мощностью 1,2 кВт. Поставляется он с аккумуляторной батареей на 48 В и 25 Ач емкостью 1200 Втч.

Эксклюзивный Piaggio 1 Feng Chen Wang (в версиях Piaggio 1 и Piaggio 1 Active) будет доступен в дилерских центрах вместе со специальным шлемом и модной коллекцией Feng Chen Wang for Piaggio.

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