В Лос-Анджелесе открылся новый магазин Apple The Grove

Apple открыла свой новый магазин в США, Apple The Grove в Лос-Анджелесе, магазин расположен в самом сердце открытой площади. Apple полностью изменила дизайн нового магазина Apple Store, и теперь он в два раза больше оригинального магазина.

Новый магазин, расположенный в самом центре площади под открытым небом, почти вдвое больше первоначального здания и был переработан, чтобы стать новым местом встречи жителей Лос-Анджелеса, где они могут познакомиться с продуктами и услугами Apple, получить поддержку и принять участие в бесплатных сеансах Today at Apple или популярных Photo Walks в The Grove. В преддверии праздников, участники могут совершить праздничную прогулку, чтобы ознакомиться с функциями iPhone 13 Pro, в том числе с тем, как делать потрясающие макроснимки с помощью сверхширокоугольной камеры, записывать видео в кинематографическом режиме и снимать с совершенно новыми фотографическими стилями.
Комментарии и отзывы Apple The Grove
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