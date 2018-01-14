В Москве начала работу профессиональная аварийная служба вскрытия и замены замков ZAMENA-ZAMKOV

В Москве и Московской области открылась новая профессиональная служба экстренного вскрытия и замены замков ZAMENA-ZAMKOV.RU. Как отметили представители компании, их сервис будет выгодно отличаться минимальной скоростью приезда мастеров на место вызова, широким ассортиментом услуг и высокой квалификацией персонала.

В Москве и Московской области открылась новая профессиональная служба экстренного вскрытия и замены замков ZAMENA-ZAMKOV.RU. Как отметили представители компании, их сервис будет выгодно отличаться минимальной скоростью приезда мастеров на место вызова, широким ассортиментом услуг и высокой квалификацией персонала.

Согласно официальной информации, в данный момент в новом сервисе уже работают более 50 бригад, охватывающих все районы столицы и области. Штат постоянно дежурящих сотрудников позволяет гарантировать максимально быстрый выезд по любому направлению после подтверждения заявки – менее получаса в независимости от адреса. Вскрытие замков будет осуществляться без повреждений и в сжатые временные рамки – до 15 минут для большинства моделей запорных механизмов.

Было отмечено, что сервис аварийного вскрытия замков работает без перерывов и выходных – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, даже на государственные праздники. По мнению руководства компании, подобный график позволит минимизировать последствия форс-мажоров с заевшими замками и ключами, которые могут произойти с каждым и в любой момент.

Одной из основных специализаций службы станет замена замков – это значит, что неисправный механизм или замок, ключи от которого утеряны или похищены, можно будет заменить сразу же, в течение одного вызова. Это позволит не оставлять имущество без надежной защиты даже на несколько часов.

Низкая стоимость работ, как было заявлено, является одним из определяющих приоритетов нового сервиса. Это относится и к самим работам, и к стоимости использованных для замены замков комплектующих. В ZAMENA-ZAMKOV.RU уверены, что их ценовая политика позволит не только занять уверенную позицию на столичном рынке, в сжатые сроки расширить клиентскую базу, но и сделать услуги аварийного вскрытия доступными всем слоям населения.

В заключение представителями сервиса был отмечен широчайший ассортимент услуг. Мастера службы гарантируют вскрытие любых механических замков и дверей, в независимости от уровня их секретности, в том числе замки Сisa, Mottura и «Бордер», двери «Гардиан», «Эльбор». Специалисты новой службы осуществляют вскрытие автомобилей и сейфов, меняют и устанавливают любые запорные механизмы. При этом в новой компании работают не просто опытные мастера своего дела, а вежливые люди славянской внешности, готовые прийти на помощь в любой ситуации.