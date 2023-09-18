В Москве прошёл фестиваль Mikatsu Race Cup 2023

На выходных, 16 сентября, в Серебряном Бору на пляже La Plage (Москва) федеральная сеть спортивной техники Globaldrive праздновало 15-летие флагманского водно-моторного бренда Mikatsu. Вероятно, те, кто не сильно разбирается в данном виде техники, не особо знакомы с моделями Mikatsu, но это один из лучших производителей на рынке. И в рамках фестиваля Mikatsu Race Cup 2023 компании удалось объединить почти 100 фанатов данной техники, которые совместно провели достаточно интересное время на открытом воздухе. Например, гостям мероприятия представили линейку гоночных моторов Mikatsu — их мощность составляет от 5 до 115 лошадиных сил. Более того, водно-моторная техника была протестирована, а самые отважные фанаты даже сразились в гонке на моторных лодках Stormline в акватории Серебряного бора.

Победителям первых трёх мест организаторы мероприятия вручили различные аксессуары для рыбалки и многое другое. Также в рамках мероприятия была лекция Олеся Петровичка о том, как он путешествовал по различным диким местам России, после чего Евгений Иванов, известнейший шеф-повар страны, провёл мастер-класс по приготовлению ухи. А тем, кто не попал на данное мероприятие, мы рекомендуем не огорчаться — в России данное направление активно развивается, так что подобных мероприятий в будущем может быть гораздо больше. Это, безусловно, отличная новость, потому что воздух, природа и быстрые лодки — просто идеальное сочетание для активного отдыха.