В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после нападения на нефтяной объект

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили использовать дроны. Эта новость появилась после предполагаемой атаки беспилотника на нефтяной объект и аэропорт в столице страны Абу-Даби на прошлой неделе. Запрет был объявлен Министерством внутренних дел в субботу и распространяется также на легкие самолеты, такие как планеры. В своем заявлении министерство не упомянуло о недавних атаках, но сослалось на «незаконное использование, обнаруженное недавно», на случаи, когда пилоты дронов «вторгались в районы, где такие виды деятельности запрещены», и на необходимость «обеспечить безопасность жизни и имущества».

В недавней атаке на нефтяной объект и аэропорт в Абу-Даби были задействованы как «баллистические ракеты, так и дроны со взрывчаткой», хотя из сообщений неясно, каковы были размеры и модель этих дронов. Ответственность за атаки взяла на себя исламистская, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов, которая в настоящее время контролирует большую часть близлежащего Йемена и борется с коалицией сил, поддерживаемых арабскими странами, включая ОАЭ.
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