В России представлены электросамокаты NAVEE ST3 и GT3

NAVEE презентовал новые линейки электросамокатов ST3 и GT3. Гости смогли не только подробно ознакомиться с техническими характеристиками новых моделей, но и лично протестировать электросамокаты на картинговой трассе. Линейка электросамокатов ST3 создана в духе урбанистики: стильные, маневренные и быстрые. Они с легкостью преодолевают препятствия в виде ям, ливневок и бордюров. Скутеры легко поднимаются в горку без потери мощности, преодолевают дальние маршруты без подзарядки и привлекают внимание своим футуристичным дизайном.

ST3 Pro получила инновационную систему амортизации — автомобильную четырехрычажную подвеску на базе усовершенствованной системы Damping Arm™. Также электросамокат оснащен системой контроля тяги и антизаноса (TCS) для безопасной езды по мокрому или обледенелому асфальту. Это делает его удобным для городских условий, где ямы и искусственные неровности часто становятся проблемой, а высокая интенсивность движения может потребовать быстрых и точных маневров. Благодаря системе рекуперации энергии, дальность хода ST3 Pro составляет до 75 км на одном заряде. Новинка имеет три скоростных режима: прогулочный 6 км/ч, повседневный 20 км/ч и спортивный 32 км/ч, с возможностью увеличения до 40 км/ч*. За безопасную остановку отвечает тройная тормозная система, включающая передний барабанный, задний дисковый тормоз и EABS. Отдельное преимущество модели ST3 Pro — эстетика и продуманная эргономика. Электросамокат выделяется элегантным дизайном. Другая модель линейки, ST3, получила более базовые характеристики. Двигатель с максимальной мощностью 1000 Вт, аккумулятор обеспечивает до 60 км пробега. 10-дюймовые бескамерные шины устойчивы к проколам и улучшают амортизацию. За комфорт во время поездки отвечают передние и задние амортизаторы на базе усовершенствованной системы Damping Arm™. Тормозная система аналогична модели ST3 Pro.
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