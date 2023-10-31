В России провели мероприятие для ценителей эндуро-движения

В прошедшую субботу, 28 октября, в деревне Григорчиково на базе отдыха «Берег Приключений» прошло масштабное мероприятие эндуро-прохват Sharmax Motors под эгидой федеральной сети спортивной техники Globaldrive для ценителей эндуро-движения в стране. Поклонники данного направления экстремального спорта приняли участие в весьма интересном состязании — больше сотни гонщиков с совершенно разным уровнем подготовки получили возможность испытать свои навыки в рамках трёхчасового динамического эндуро-прохвате, проходящем в живописном осеннем лесу. Фанаты данного спорта смогли оценить свои навыки, проверив их при езде по пересечённой местности на питбайках и эндуро-мотоциклах. А для тех, кто только начинает интересоваться данным направлением экстрима, организаторы мероприятия создали чуть более простой маршрут, который, с другой стороны, всё равно включал подъёмы, различного угла спуски, сложные тропинки и даже переезды через овраги.

У более опытных спортсменов, конечно же, маршрут был ещё более сложный. Также в рамках данного мероприятия посетители первыми узнали про грядущие новинки в данном сегменте транспортных средств — например, о моделях Sharmax Motors Sport 280 PR и Sharmax Motors Powermax 280 PR, которые получили доработанную конструкцию рамы, современную подвеску и даже передовую систему тормозов. Очень приятно, что данное направление в стране активно развивается и фанаты экстрима могут встретиться с единомышленниками, чтобы поделиться опытом и показать свои навыки.