В США построят роботов для экспансии на Луну

Новый стартап, управляемый бывшим исполняющим обязанности администратора NASA, надеется извлечь выгоду из недавнего рвения к исследованию лунного космоса путем создания роботизированных аванпостов и космических кораблей для отправки в космос рядом с Луной. Их цель — создать флот роботов-помощников, которые могут выполнять различные задачи рядом с Луной, такие как предоставление интернет-возможностей, сбор данных, дозаправка космических кораблей и сборка конструкций в лунном пространстве. Компания под названием Quantum Space была создана в 2021 году. У руля стоит Стив Юрчик, который с 2018 года работал помощником администратора NASA, а затем стал исполняющим обязанности администратора агентства после инаугурации президента Байдена. Выйдя на пенсию в мае, Юрчик решил объединиться с тремя другими предпринимателями и экспертами в космической отрасли, чтобы создать эту новую компанию, базирующуюся в Мэриленде, США.

Юрчик, который является президентом и генеральным директором компании, говорит, что Quantum Space сосредоточена на Луне, поскольку NASA также сосредоточено на возвращении туда. На данный момент основным предприятием космического агентства по пилотируемым космическим полетам является «Артемида», масштабная инициатива по отправке первой женщины и первого цветного человека на поверхность Луны. Наряду с выполнением серии посадок людей NASA также сотрудничает с различными коммерческими компаниями, чтобы отправить флот посадочных модулей и марсоходов на Луну для исследования окружающей среды.