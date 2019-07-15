В США загорелся iPhone 6.

Apple iPhone 6, принадлежащий 11-летней девушке из Калифорнии, загорелся и прожег отверстия в ее одеяле. Мария Адата, мама подростка, позвонила в службу поддержки Apple и получила указание отправить фотографии и телефон продавцу.

«Это мог быть мой ребенок. Мой ребенок мог тоже загореться, и она могла бы пострадать больше, и я рада, что с ней все в порядке», - сообщает turnto23.com . По словам производителя iPhone, есть несколько вещей, которые могут вызвать возгорание iPhone, в том числе использование несанкционированных зарядных кабелей и зарядных устройств. К тому же, это не первый раз, когда загорается iPhone. В декабре прошлого года трехнедельный iPhone XS Max загорелся в заднем кармане человека из штата Огайо, США.