В августе техника Dreame стала доступна по специальным ценам

Dreame запускает специальное предложение «Бодрое начало сезона». Акция будет проходить с 11 по 31 августа 2026 года в фирменном разделе Dreame на торговой площадке Ozon. В течение этого периода клиенты получат возможность приобрести разнообразную технику для дома и личного пользования по сниженным ценам. Среди акционных товаров будут представлены роботы-пылесосы, вертикальные и моющие пылесосы, приборы для укладки волос, телевизоры, воздухоочистители, аэрогрили, а также роботизированные газонокосилки.

  • Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — робот-пылесос с технологией влажной уборки AquaRoll, ключевая особенность которой — подача чистой воды на роликовую швабру в реальном времени.
  • Dreame H15 Pro Heat — моющий пылесос для влажной уборки твердых напольных покрытий горячей водой.
  • Dreame Z40 TangleCut Flex+ — беспроводной вертикальный пылесос для сухой уборки, который делает акцент на тех зонах, где обычные насадки часто оставляют мусор. Роботизированная шторка GapFree™ автоматически опускается при приближении к стене или мебели и помогает собирать пыль вдоль плинтусов без характерной неубранной полосы.
  • Dreame Pilot — умный высокоскоростной фен с ИИ-режимом для персонализированной сушки и укладки.
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