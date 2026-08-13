В августе техника Dreame стала доступна по специальным ценам

Dreame запускает специальное предложение «Бодрое начало сезона». Акция будет проходить с 11 по 31 августа 2026 года в фирменном разделе Dreame на торговой площадке Ozon. В течение этого периода клиенты получат возможность приобрести разнообразную технику для дома и личного пользования по сниженным ценам. Среди акционных товаров будут представлены роботы-пылесосы, вертикальные и моющие пылесосы, приборы для укладки волос, телевизоры, воздухоочистители, аэрогрили, а также роботизированные газонокосилки.