В Казани TCL и POLARIS открыли совместное торговое пространство

Церемония открытия привлекла внимание посетителей праздничной программой, живой музыкой и эксклюзивными презентациями новинок. Это событие подчеркивает желание TCL быть ближе к своим российским потребителям, предоставляя им возможность ознакомиться с новейшими технологиями не только онлайн, но и в реальном демонстрационном пространстве. В то же время, трёхдесятилетний опыт POLARIS и развитая розничная сеть обеспечивают TCL доступ к лояльной аудитории и готовой инфраструктуре. Ассортимент магазина включает телевизоры, аудиоустройства, мониторы, кондиционеры и другую бытовую технику от TCL, а также обширный выбор продукции POLARIS. Посетители могут протестировать технику, получить профессиональные консультации и собрать для себя оптимальные комплекты для различных нужд.
Особо выделены телевизоры нового поколения с технологией SQD-Mini LED. Эта инновация сочетает точную регулировку яркости, технологию Super QLED и фильтр Ultra Color, что позволяет добиться более детального контроля подсветки, расширенной цветовой палитры (до 100% BT.2020) и предельно реалистичного изображения. Также в магазине представлены модели с технологией RGB-Mini LED, использующей разделенную RGB-подсветку для усовершенствованного цветоуправления и повышения насыщенности картинки.
Для ценителей эстетики в интерьере предлагается серия A400, отличающаяся чрезвычайно тонким дизайном. Модель A400 Pro выполнена в стиле художественной рамы и обладает возможностью незаметного настенного монтажа.