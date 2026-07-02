Более половины россиян покупает гаджеты из личных сбережений, по результатам исследования Tecno

Совместное исследование TECNO и финансового маркетплейса «Сравни» выявило предпочтительные методы оплаты смартфонов среди россиян. Анализ показал, что основная масса потребителей предпочитает приобретать мобильные устройства, используя собственные накопления или текущие доходы. Тем не менее, каждый восьмой россиянин прибегает к оформлению рассрочки или потребительского кредита, при этом основной мотивацией для займа остается желание обладать новым смартфоном незамедлительно, без ожидания полного формирования необходимой суммы. Согласно представленным данным, более половины россиян (52%) финансируют покупку гаджетов из личных сбережений, а 30% осуществляют платеж напрямую из зарплаты или текущих поступлений. Длительный путь к обновлению телефона имеют те, кто копят: каждый пятый респондент (20%) откладывал средства более года; 10% требовалось от трех до шести месяцев, а 7% – от полугода до года. За последний год 14% россиян воспользовались рассрочкой или кредитом для покупки смартфона: 6% остановились на рассрочке, а 8% выбрали потребительский кредит. Важно отметить, что подавляющее большинство опрошенных (86%) в заемных средствах не нуждались.

Среди тех, кто все же выбирает кредитные инструменты, 42% видят в этом прежде всего возможность получить желаемое устройство сразу. 28% респондентов отмечают, что такой подход облегчает интеграцию крупной покупки в ежемесячный бюджет, а 14% ценят беспроцентные предложения как выгодное решение без переплат. Говоря о функциях, за которые россияне готовы платить дополнительно, лидируют большой объем памяти (27%), емкий аккумулятор и быстрая зарядка (22%), а также высокое качество камеры (13%). В то же время 11% пользователей принципиально не доплачивают и выбирают наиболее доступные модели.