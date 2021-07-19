В этом году Biostar отпразднует 35 лет со дня основания

В 2021 году компания BIOSTAR отметит 35 лет гордости за передовые достижения в области инноваций. Компания надеется отпраздновать 35-летие с любимыми поклонниками. Фанаты могут поздравить компанию и пожелать искренние пожелания. Для этого необходимо воспользоваться формой заполнения на сайте компании, система автоматически создаст для вас открытку и отправит ее нам, пожелания преданных поклонников - это лучший подарок на годовщину!

Компания Biostar была основана в 1986 году. Штаб-квартира расположена в Тайване. Компания разрабатывает и производит компьютерное оборудование: материнские платы, видеокарты, наушники и многое другое.