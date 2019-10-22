В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появилась поддержка YouTube HDR-видео

Прошло больше месяца с тех пор, как на рынке дебютировала серия iPhone 11, и приложение YouTube наконец-то обновилось благодаря поддержке HDR для этих конкретных устройств.

После обновления должны быть доступны несколько вариантов HDR для пользователей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые можно найти, нажав три точки в правом верхнем углу просматриваемого видео.

Имейте в виду, что iPhone 11 не поддерживает HDR на YouTube, поскольку не имеет OLED-дисплей, и то же самое касается iPhone XR. Однако большинство iPhone Apple, выпущенных после 2017 года, должны быть совместимы с функцией HDR YouTube.