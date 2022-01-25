В иске, поданном несколькими штатами США, утверждается, что Google обманывал клиентов из-за данных об их местонахождении

Новый иск против Google был подан в понедельник четырьмя генеральными прокурорами во главе с генеральным прокурором округа Колумбия Карлом А. Расином, в котором утверждается, что Google делает «почти невозможным» прекращение отслеживания местоположения пользователей, несмотря на способность пользователей контролировать информацию о конфиденциальности через настройки учетной записи Google. В обвинениях упоминаются события, относящиеся к 2014 году.

Ожидается, что иск будет подан в Техасе, Вашингтоне, Индиане и округе Колумбия, и в нем утверждается, что Google использует «темные шаблоны» — имея в виду тактику, которая может тонко повлиять на поведение потребителя в пользу бизнеса, используя собранные данные о местоположении. В иске также утверждается, что Google разработала свои продукты, чтобы подтолкнуть или заставить пользователей предоставить больше данных о местоположении «непреднамеренно или умышленно», утверждая, что это нарушает различные законы штата округа Колумбия о защите прав потребителей.