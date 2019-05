В июле на PS4 появится EA Access

Игроки PlayStation 4 будут рады узнать, что EA Access выйдет на PS4 в июле этого года.

Для тех, кто все еще покупает игры и не знает о бизнесе потоковой передачи игр, EA Access позволяет подписчикам загружать и играть в игры в своей библиотеке, которую они называют хранилищем, за ежемесячную или годовую абонентскую плату. Это означает, что вам не нужно покупать игры, чтобы играть в них. Услуга Play First Trials позволяет подписчикам играть до 10 часов в новейшие игры EA.

EA Access для PS4 появится в июле, а ежемесячная подписка будет стоить 299 рублей в месяц или 1799 рублей в год. В растущую коллекцию игр входят: FIFA 18, The Sims 4, Madden NFL 19, STAR WARS Battlefront II, UFC3, Battlefield 1, Need for Speed Payback, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Unravel 2, Skate 3 и Fe.