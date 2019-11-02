В серии SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial начала поставки 2-ТБ версии своих знаменитых бюджетных и компактных твердотельных накопителей SATA серии BX500. Модель Crucial BX500 на 2 ТБ имеет тот же 3D TLC NAND, что и другие емкости в портфеле Crucial: 96-слойная 3D TLC NAND флэш-память, соединенная с SMI SM2258XT контроллером без DRAM. Поскольку он поддерживает протокол связи (SATA), а аппаратное обеспечение практически не изменяется, за исключением более высокой плотности, можно не ожидать повышения производительности: накопитель на 2 ТБ по-прежнему рассчитан на чтение до 540 МБ / с и максимальная скорость записи до 500 МБ / с. Цена на эту модель установлена в размере 214 долларов США.