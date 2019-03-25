В столице Норвегии будут заряжать электрические такси по беспроводной сети

Столица Норвегии Осло станет первым городом в мире, который установит беспроводные системы зарядки для такси с использованием индукционных технологий. По сути, в земле будут установлены зарядные устройства, а в такси установлен приемник, позволяющий производить зарядку посредством индукции до 75 киловатт.

Отсутствие необходимости искать зарядное устройство, подключать его и ждать завершения зарядки, безусловно, облегчает задачу водителей такси по поддержанию их автомобилей в рабочем состоянии. В Норвегии самый высокий в мире показатель владения электромобилями, отчасти потому, что правительство ввело такие льготы, как бесплатные или дисконтированные дорожные сборы и парковка.