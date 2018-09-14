В субботу NASA выпустит свой спутник на орбиту для измерения толщины льда

В субботу, NASA попытается запустить свой спутник ICESat-2 для измерения изменения в земном льду в течение нескольких сезонов и лет.

Миссия ICESat-2 состоит в сборе невероятно точных измерений земного льда, а также в высотах других объектов, таких как леса, океаны и облака. Спутник оснащен расширенный топографической системой лазерного альтиметра (ATLAS), который будет посылать импульсы лазерного излучения на Землю и записывать , сколько фотонов лазерного света принимают и возвращаются обратно на спутник. ATLAS будет отправлять 10 000 импульсов в секунду, причем каждый импульс содержит около 20 триллионов фотонов. Спутник каждые полгода будет совершать полный оборот вокруг орбиты Земли, позволяя ему собирать измерения каждый сезон. NASA планирует запустить ICESat-2 в 5:46 утра в субботу, 15 сентября.