Ваши данные защитит SSD накопитель ADATA ISSS333

Компания ADATA является вторым в мире поставщиком модулей памяти DRAM. Брэнд производит различные устройство и компоненты для компьютера: модули памяти, USB флэш-накопители, карты памяти, твердотельные накопители и внешние жесткие диски.

ADATA представляет SSD накопитель ISSS333, с технологией PLP, которая защитит ваши данные при потери питания. Накопитель обеспечивает широкий диапазон рабочих температур (-40°C до 85°C).

Полимерные конденсаторы обезопасят от короткого замыкания. Еще одной особенностью является технология коррекции ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check), она повышает точность передачи данных и продлевает срок службы накопителя.

Накопитель рассчитан на 3000 циклов перезаписи.Технология A+SLC и алгоритм сортировки A+ обеспечивают сохранность данных и оптимальное соотношение цены и качества. Служба S.M.A.R.T. производит самодиагностику диска.

ADATA ISSS333 работает на 3D NAND Flash памяти с интерфейсом SATA 3 6 Гб/с. Заявленная скорость передачи чтения и записи составляет 560/520 Мб/с, соответственно.

ADATA SSD Toolbox программное обеспечение упрощает мониторинг и обслуживание диска. SSD накопитель ADATA ISSS333 представлен от 64 Гб и до 2 Тб объема памяти. Накопитель доступен не во всех регионах.