VanMoof представила два новых электровелосипеда S5 и A5, со встроенной противоугонной технологией

Компания VanMoof выпустила два новых электровелосипеда: S5 и A5. Оба велосипеда имеют встроенные противоугонные функции, такие как замок и сигнализация. Интерфейс Halo Ring на велосипеде может сообщить вам вашу скорость, не отрывая взгляда от дороги.

Компания заявляет, что A5 идеально подходит для поездок по городу и коротких поездок благодаря наклонной раме. Велосипед весит 22 кг и имеет аккумулятор емкостью 463 Втч, обеспечивающий запас хода до 140 км. S5 имеет прямую раму, предназначенную для круизов и дальних поездок. Этот электровелосипед немного тяжелее, его вес составляет 23 кг, а с батареей на 487 Втч он имеет немного больший запас хода 150 км.

Оба велосипеда имеют интерфейс Halo Ring. Светодиодные кольца на руле сообщают вам такую ​​информацию, как скорость и уровень заряда батареи, не отрывая взгляда от дороги. Вы также можете прикрепить свой телефон к рулю и использовать приложение VanMoof для просмотра дополнительных статистических данных, таких как продолжительность поездки и пройденное расстояние. Велосипеды оснащены электронным переключателем передач, датчиком крутящего момента и двигателем Gen 5 для тихой и комфортной езды. Также включены противоугонные технологии, такие как система сигнализации и встроенный KickLock, защищающий ваш велосипед блокируя руль.
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