Verbatim выпускает внешний твердотельный накопитель с однократной записью

Verbatim SWOVA128G, описывается как твердотельный накопитель с длительным сроком службы, поставляется с 128 ГБ флэш-памяти NAND, интерфейсом USB 3.2 Gen1 (для данных и питания шины) и десятилетней гарантией.

Это устройство серии Verbatim WOV предназначено для решения проблем со случайным удалением файлов, случайной перезаписью файлов и решениями для резервного копирования или износом твердотельных накопителей. Скорость чтения накопителя составляет 540 МБ/с, а скорость записи всего 180 МБ/с. Размеры накопителя: 46 x 108 x 9,5 мм и вес 55 г. Чтение данных с SWOVA128G очень просто, любое устройство, которое может читать файловую систему exFAT, может читать файлы и папки с диска. Сюда входят компьютеры Mac, устройства ChromeOS, iOS, Android и Windows 8.1, 10 или 11 без установленного программного обеспечения Verbatim. А запись на накопитель осуществляется только на ОС Windows 10 или 11.

Verbatim SWOVA128G будет выпущен в Японии.