Verizon официально объявила о своем партнерстве с Google, чтобы продавать YouTube TV со скидкой, в комплекте с другими сервисами от Veizon.

Verizon предлагает как домашний широкополосный интернет со своим продуктом Fios, так и покрытие по всей стране. Она также планирует предложить свой широкополосный продукт 5G Home, поскольку его доступность растет с развертыванием рынков 5G. Verizon еще не раскрыла информацию о предполагаемых акциях и вариантах комплектации, так как это объявление сосредоточено исключительно на партнерстве с Google и YouTube TV.