Видео YouTube по умолчанию будет иметь стандартное разрешение по всему миру из-за коронавируса

YouTube, начиная с сегодняшнего дня, будет транслировать видео со стандартным разрешением (480p) по умолчанию для пользователей во всем мире, чтобы облегчить интернет-трафик, согласно отчету Bloomberg.

Этот шаг является система мер, принятых в Европе на прошлой неделе, так как использование видеосервисов в интернете значительно возросло в связи с тем, что «сотни миллионов людей остаются дома, чтобы сдержать распространение коронавируса». YouTube сообщил изданию, что пользователи по-прежнему смогут просматривать контент с более высоким качеством, но им придется сделать это вручную, поскольку по умолчанию клипы будут иметь качество SD.

Также YouTube сообщил, что он будет продолжать тесно сотрудничать с правительствами и сетевыми операторами по всему миру, чтобы внести свой вклад в минимизацию нагрузки на систему в этот беспрецедентный период.YouTube является единственным крупным провайдером потоковой передачи, который внедряет такие меры в США, хотя теперь, когда создан прецедент, это почти гарантия того, что другие последуют его примеру в ближайшие дни.