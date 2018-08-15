Виды классической мужской обуви

Обычно, мужчины проводят за покупкой вещей намного меньше времени, чем женщины. Но это вовсе не значит, что они не заботятся о своем стиле и внешности. Просто хочется быстрее найти то, что нужно и закрыть этот вопрос. То же касается выбора — большинство мужчин хочет увильнуть от долгих походов по бутиках и примерок. В таком случае настоящим спасением станет интернет магазин обуви . Но даже в нем теряешься, когда не знаешь, что искать. Давайте рассмотрим несколько видов туфель и ботинок, которые несколько десятилетий не выходят из моды и всегда актуальны.

1. Оксфорды – самые популярные из всех моделей. Они уверенно держатся на лидирующих позициях каждую весну и осень, в том числе и среди женской аудитории. Потому что когда вещь действительно хорошая — ее хотят заполучить все.

Как они выглядят? Шнуровка закрытая, швов вокруг нее нет, материал гладкий (чаще всего кожа, иногда — замша). Не редкость — накладки из перфорированной кожи на берцах. Как правило, черный или коричневый цвет.

Носить их правильно без носков, с зауженными или укороченными штанами. Если же вы решили не следовать этому правилу, то выбирайте носки яркие, интересные и достаточно длинные — между ними и брюками не должно быть видно ног.

2. Монки – удобны тем, что их принято носить как с джинсами, так и с брюками. Их отличает отсутствие шнуровки и характерный ремешок с пряжкой. Пряжка медная или серебристая и ее цвет часто подбирают под пояс.

Независимо от того, какие штаны вы к ним выбрали — они должны быть укороченными или завернутыми внизу, чтобы виднелась оголенная голень.

3. Лоферы – сочетание удобства и стиля. Их можно носить на протяжении всего дня, даже если нужно много ходить по городу. Лоферы выглядят как мокасины, но из плотной кожи, с небольшим каблуком и кисточками по периметру носка. Как и с оксфордами — лучше не одевать под них обычные носки.

Ботинки:

Если же вы подумываете купить обувь сразу и на осень, то эти два варианта — неизменно в моде. Выбор зависит только от того, какой из стилей вам больше подходит: челси или хайкеры.

4. Челси – не выходят из моды вот уже с начала 60-х годов. Изначально они разрабатывались для женщин и челси носила даже сама королева Виктория, но ажиотаж среди мужчин прошел довольно быстро и ботинки стали элементом амуниции британской кавалерии.

Следующую волну любви к этой модели подхватили лондонские модники, уже в 1960 году. Когда каждый из них пытался выделиться из толпы и задать тон в одежде остальным — обувь оставалась неизменно одинаковой.

Как же выглядят эти популярные сапоги? Слегка заостренный носок, длинна средняя — до лодыжки, тонкая подошва. Они отлично подходят как под обычные, так и под джинсовые штаны.

5. Хайкеры – это модель для тех, кто не очень любит брюки и костюмы. Но известность и востребованность на протяжении многих лет, дает право называть хайкеры классикой.

Массивные ботинки, которые раньше использовались только для походов в горы, сейчас в моде, как атрибут повседневного образа. Для этого даже созданы более упрощенные и компактные варианты. Они подходят под джинсовые куртки, парки, грубые свитера и толстовки, так что станут отличным дополнением к любому гардеробу.

Какая обувь подойдет мне?

Для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе — можно взять подсказку из фотографий этих моделей. Во что одеты модели на снимках? На какой из этих стилей больше похож ваш личный? Гардероб состоит из однотонных рубашек, брюк и свитеров или же джинсов, рубашек в клеточку и вельветовой куртки? Отталкиваясь от этого — можно понять, что именно вам нужно.