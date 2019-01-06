Выгоден ли бизнес на доставке пиццы?

Ни для кого не является секретом, что изготовление пиццы стоит в разы дешевле, чем ее нам продают. Именно поэтому многие задумываются о начале собственного бизнеса по доставке пиццы. Стоит ли начинать и на что следует рассчитывать?

Прежде всего необходимо начинать с анализа рынка. Если в России ежеминутно съедается до полутора тысячи кусков пиццы, это не значит, что десять кусков из них съедаются в вашем городе. Многое зависит от уровня доходов населения. К примеру, жители села менее активно заказывают пиццу в виду отсутствия у них денежного дохода, а картофель на пиццу не обменяешь. Поэтому низкая конкуренция на селе может быть связана с низкой доходностью, низким спросом и прочими факторами, а не тем, что вы нашли свою нишу в регионе. В городах иная ситуация. Все меньше времени население тратит на приготовление пищи и все больше хочет приобретать ее готовой. Да, сегодня гражданин хочет побаловать себя пиццей, завтра также пиццей, но на третий день он врятли уже будет пиццу - он захочет роллы, либо Wok. Именно поэтому в городах практически не осталось традиционных чистых пиццерий - все они предлагают к доставке дополнительно роллы, супы, снеки, салаты, десерты и т.д. Ярким примером может служить доставка пиццы set24.ua - зайдя на сайт вы можете заказать все из вышеперечисленного, а не только пиццу. У подобной доставки пиццы гораздо больше шансов удержать клиента на неделю и более, чем у организации, которая кроме пиццы ничем не занимается.

Рынок общественного питания до 2018 года ежегодно рос на 25% в год. Именно поэтому активно росла популярность различных сервисов по доставке еды. Ярким примером может служить Delivery Club, которая во время появилась, но на фоне снижающегося спроса чувствует некоторый дискомфорт на фоне появляющихся новых конкурентов, у которых имеются явные преимущества. Преимущества у новых конкурентов на рынке доставки пиццы следующие. Они покупают новое оборудование для изготовления, доставки пиццы, которое более высокопроизводительно и, следовательно, позволяет снизить себестоимость продукции. У новых конкурентов еще не израсходованы рекламные бюджеты, следовательно, они могут привлечь к себе ваших постоянных покупателей как рекламой, так и низкой ценой, а сегодняшний покупатель ищет низкую цену на привычный товар и дополнительный повод отказаться от уже привычной ему более дорогой пиццы.

Рынок доставки пиццы сегодня насыщен и окупаемость открытой пиццерии при удачном расположении составляет 10-12 месяцев. После ваши успехи напрямую зависят от агрессивности рекламной компании и ценовой политики.