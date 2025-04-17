Википедия просит ИИ-ботов не нагружать серверы энциклопедии

Руководство Wikimedia предпринимает шаги, чтобы отговорить разработчиков ИИ от безудержного сбора данных с Википедии. Для этого компания предлагает им более удобную альтернативу — специально подготовленный датасет, оптимизированный для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом в среду объявил представитель компании, сообщив, что начал сотрудничество с Kaggle — платформой для сообщества специалистов по данным, которая принадлежит Google. Теперь на Kaggle доступна бета-версия набора данных, который содержит структурированный контент Википедии на английском и французском языках. По словам представителей Wikimedia, этот датасет создан с учйтом потребностей в машинном обучении — он предоставляет легко читаемую машиной информацию, подходящую для настройки моделей, проведения анализа, тестирования, выравнивания и других задач.

В набор входят краткие описания, резюме статей, ссылки на изображения, данные из инфоблоков и разбивка на разделы — без ссылок на источники и без медиафайлов вроде аудио. Формат данных (структурированный JSON) призван заменить привычный, но ресурсоёмкий для Википедии способ сбора информации, когда ИИ-боты массово сканируют и парсят сырые тексты статей. Это создаёт нагрузку на сервера проекта, и в Wikimedia надеются, что новый подход снимет эту проблему. У организации уже есть соглашения о передаче данных с Google и Internet Archive, а партнерство с Kaggle сделает эти данные более доступными для небольших компаний и независимых разработчиков.