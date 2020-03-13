В арсенале каждой женщины есть множество устройств по уходу за волосами. Выпрямители для волос занимают особое место. Этот помощник поможет создать укладку мечты и в любом месте и в короткие сроки.

Компания Dyson представила инновационный выпрямитель волос с гибкими пластинами. Dyson Corrale разработан благодаря комплексному подходу в сфере инноваций, экспериментов и тестирования. В разработку устройства потрачено 25 миллионов фунтов стерлингов и около 7 лет разработок. Выпрямитель волос Dyson Corrale был представлен 10-го марта в Париже.

Преимущества гибких пластин

Запатентованная технология компании Dyson, инновационные пластины изготовлены из сплава марганца и меди. Это обеспечивает максимальную гибкость, прочность и лучшую теплопроводность. Толщина каждой пластины 65 микронов и покрыта турмалином для ионизации, уменьшая электростатическое напряжение.

Система контроля температуры

Гибкие пластины могут менять форму позволяя контролировать укладку. Пластины подстраиваются под волосы, распределяя напряжение и предотвращая распад пряди. Такой процесс укладки волос обеспечивает меньшее воздействие высоких температур, как итог уменьшение повреждения волос в два раза.Dyson Corrale имеет три температурных режима: 165°C, 185°C и 210°C. Для каждого типа волос подойдет определенная температура. Интеллектуальная система контроля температуры измеряется 100 раз в секунду. Встроенный микропроцессор контролирует нагрев, обеспечивая максимальную точность выбранной температуры.

Система питания выпрямителя волос

Выпрямитель волос беспроводной. Он оснащен 4-х элементной литий-ионной батареей. Dyson Corrale заряжается полностью за 70 минут и может работать в течении 30 минут. В комплекте есть компактная, эргономичная зарядная станция. Устройство соответствует стандартам авиаперевозок, можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже во время путешествий.

Преимущества устройства

Беспроводное подключение

Защита волос от повреждений

Интеллектуальная система контроля температуры

Гибкие пластины

Быстрая подзарядка

Выпрямитель для волос Dyson Corrale обеспечивает идеальную укладку, значительно уменьшая воздействие высоких температур и повреждение волос. Выпрямитель Dyson Corrale поступит в продажу в России в начале апреля, стоимость устройства составит 39 990 руб.