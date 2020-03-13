В арсенале каждой женщины есть множество устройств по уходу за волосами. Выпрямители для волос занимают особое место. Этот помощник поможет создать укладку мечты и в любом месте и в короткие сроки.
Беспроводное подключение
Защита волос от повреждений
Интеллектуальная система контроля температуры
Гибкие пластины
Быстрая подзарядка
Компания Dyson представила инновационный выпрямитель волос с гибкими пластинами. Dyson Corrale разработан благодаря комплексному подходу в сфере инноваций, экспериментов и тестирования. В разработку устройства потрачено 25 миллионов фунтов стерлингов и около 7 лет разработок. Выпрямитель волос Dyson Corrale был представлен 10-го марта в Париже.
Преимущества гибких пластинЗапатентованная технология компании Dyson, инновационные пластины изготовлены из сплава марганца и меди. Это обеспечивает максимальную гибкость, прочность и лучшую теплопроводность. Толщина каждой пластины 65 микронов и покрыта турмалином для ионизации, уменьшая электростатическое напряжение.
Гибкие пластины могут менять форму позволяя контролировать укладку. Пластины подстраиваются под волосы, распределяя напряжение и предотвращая распад пряди. Такой процесс укладки волос обеспечивает меньшее воздействие высоких температур, как итог уменьшение повреждения волос в два раза.
Система контроля температурыDyson Corrale имеет три температурных режима: 165°C, 185°C и 210°C. Для каждого типа волос подойдет определенная температура. Интеллектуальная система контроля температуры измеряется 100 раз в секунду. Встроенный микропроцессор контролирует нагрев, обеспечивая максимальную точность выбранной температуры.
Система питания выпрямителя волосВыпрямитель волос беспроводной. Он оснащен 4-х элементной литий-ионной батареей. Dyson Corrale заряжается полностью за 70 минут и может работать в течении 30 минут. В комплекте есть компактная, эргономичная зарядная станция. Устройство соответствует стандартам авиаперевозок, можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже во время путешествий.
Преимущества устройства
Выпрямитель для волос Dyson Corrale обеспечивает идеальную укладку, значительно уменьшая воздействие высоких температур и повреждение волос. Выпрямитель Dyson Corrale поступит в продажу в России в начале апреля, стоимость устройства составит 39 990 руб.