Выпрямитель волос с гибкими пластинами Dyson Corrale

2020-03-13, Автор - Ramil; Продукт - Dyson Corrale; [3]
В арсенале каждой женщины есть множество устройств по уходу за волосами. Выпрямители для волос занимают особое место. Этот помощник поможет создать укладку мечты и в любом месте и в короткие сроки.

Компания Dyson представила инновационный выпрямитель волос с гибкими пластинами. Dyson Corrale разработан благодаря комплексному подходу в сфере инноваций, экспериментов и тестирования. В разработку устройства потрачено 25 миллионов фунтов стерлингов и около 7 лет разработок. Выпрямитель волос Dyson Corrale был представлен 10-го марта в Париже.

Преимущества гибких пластин

Запатентованная технология компании Dyson, инновационные пластины изготовлены из сплава марганца и меди. Это обеспечивает максимальную гибкость, прочность и лучшую теплопроводность. Толщина каждой пластины 65 микронов и покрыта турмалином для ионизации, уменьшая электростатическое напряжение.

Гибкие пластины могут менять форму позволяя контролировать укладку. Пластины подстраиваются под волосы, распределяя напряжение и предотвращая распад пряди. Такой процесс укладки волос обеспечивает меньшее воздействие высоких температур, как итог уменьшение повреждения волос в два раза.

Система контроля температуры

Dyson Corrale имеет три температурных режима: 165°C, 185°C и 210°C. Для каждого типа волос подойдет определенная температура. Интеллектуальная система контроля температуры измеряется 100 раз в секунду. Встроенный микропроцессор контролирует нагрев, обеспечивая максимальную точность выбранной температуры.

Система питания выпрямителя волос

Выпрямитель волос беспроводной. Он оснащен 4-х элементной литий-ионной батареей. Dyson Corrale заряжается полностью за 70 минут и может работать в течении 30 минут. В комплекте есть компактная, эргономичная зарядная станция. Устройство соответствует стандартам авиаперевозок, можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже во время путешествий.

Преимущества устройства

  • Беспроводное подключение
  • Защита волос от повреждений
  • Интеллектуальная система контроля температуры
  • Гибкие пластины
  • Быстрая подзарядка

    • Выпрямитель для волос Dyson Corrale обеспечивает идеальную укладку, значительно уменьшая воздействие высоких температур и повреждение волос. Выпрямитель Dyson Corrale поступит в продажу в России в начале апреля, стоимость устройства составит 39 990 руб.

    Комментарии и отзывы Dyson Corrale
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