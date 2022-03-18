Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 200 км

Сегодня индийский стартап OBEN EV представил электрический мотоцикл Oben Rorr.

Электрический мотоцикл Oben Rorr оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 4,4 кВтч, а трансмиссией является электродвигатель мощностью 10 кВт. Электровелосипед имеет максимальный крутящий момент 62 Нм и способен разогнаться до 40 км/ч всего за 3 секунды. Мотоцикл развивает максимальную скорость 100 км/ч, но ее можно отрегулировать в соответствии с тремя режимами езды — Eco, City и Havoc.

Одна интересная особенность, которая выделяет Oben Rorr EV среди конкурентов, это максимальный запас хода на одной зарядке — ошеломляющие 200 км. Это почти в два раза больше, чем у большинства электромобилей с таким же объемом двигателя. Даже если у вас разрядился аккумулятор, электрический мотоцикл можно полностью зарядить примерно за 2 часа.

Oben Rorr — обладает прочным, но элегантным дизайном, который обязательно привлечет внимание многих любителей бездорожья. Мотоцикл оснащен круглой полностью светодиодной фарой со светодиодными ДХО. Указатели поворота и задний фонарь также являются светодиодными лампами. Приборная панель мотоцикла полностью цифровая.
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