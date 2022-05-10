Выпущен электровелосипед Fucare Gemini X с максимальной скоростью до 45 км/ч

Китайский производитель электровелосипедов Fucare представил свой мощный электрический велосипед Gemini X, который хорошо подходит для городской и пересеченной местности. Gemini X имеет решетчатую раму и предлагает отличные характеристики, которые делают его быстрым электронным велосипедом класса 3. Gemini X развивает максимальную скорость 45 км/ч и предлагает две батареи для увеличения дальности поездки.

Электрический велосипед Fucare Gemini X может перевозить грузы весом до 181 кг, что является редкостью для современных электронных велосипедов. Каркасная конструкция представляет собой комбинацию ферменного моста и монтажного комплекта. Трубки узкого диаметра рамы охватывают аккумулятор 48 В спереди. Вторая батарея расположена прямо под сиденьем, и обе батареи имеют общую емкость 20,8 Ач и запас хода 55 миль. Запас хода увеличивается до 80 миль с помощью педали. Благодаря заднему двигателю мощностью 750 Вт Gemini X может развивать максимальную скорость до 48 миль в час при помощи педали.

Другими замечательными особенностями Gemini X являются 7-ступенчатая трансмиссия Shimano, передняя подвеска с пружинной вилкой, 5,3-дюймовый цветной дисплей и порт USB для зарядки устройств. Два колеса оснащены гидравлическими дисковыми тормозами, не требующими технического обслуживания. Колеса обернуты 4-дюймовым резиновым покрытием для шин. Шины имеют диаметр 20 дюймов и обеспечивают улучшенную маневренность.