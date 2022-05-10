Выпущен электровелосипед Fucare Gemini X с максимальной скоростью до 45 км/ч

Китайский производитель электровелосипедов Fucare представил свой мощный электрический велосипед Gemini X, который хорошо подходит для городской и пересеченной местности. Gemini X имеет решетчатую раму и предлагает отличные характеристики, которые делают его быстрым электронным велосипедом класса 3. Gemini X развивает максимальную скорость 45 км/ч и предлагает две батареи для увеличения дальности поездки.

Электрический велосипед Fucare Gemini X может перевозить грузы весом до 181 кг, что является редкостью для современных электронных велосипедов. Каркасная конструкция представляет собой комбинацию ферменного моста и монтажного комплекта. Трубки узкого диаметра рамы охватывают аккумулятор 48 В спереди. Вторая батарея расположена прямо под сиденьем, и обе батареи имеют общую емкость 20,8 Ач и запас хода 55 миль. Запас хода увеличивается до 80 миль с помощью педали. Благодаря заднему двигателю мощностью 750 Вт Gemini X может развивать максимальную скорость до 48 миль в час при помощи педали.

Другими замечательными особенностями Gemini X являются 7-ступенчатая трансмиссия Shimano, передняя подвеска с пружинной вилкой, 5,3-дюймовый цветной дисплей и порт USB для зарядки устройств. Два колеса оснащены гидравлическими дисковыми тормозами, не требующими технического обслуживания. Колеса обернуты 4-дюймовым резиновым покрытием для шин. Шины имеют диаметр 20 дюймов и обеспечивают улучшенную маневренность.
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км …
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км Компания Mercedes-Benz объявила, что ее электрический концепт-кар Vision EQXX успешно прошел тест на даль…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2Сегодня индийский стартап OBEN EV представил электрический мотоцикл Oben Rorr. …
Представлен суперумный велосипед Urtopia Carbon…
Представлен суперумный велосипед Urtopia CarbonUrtopia объявила о запуске электровелосипеда Urtopia Carbon с множеством впечатляющих функций. …
Представлен электрический скутер FELO FW-03…
Представлен электрический скутер FELO FW-03Электрический скутер Felo FW-03 — это легкий городской двухколесный транспорт в стиле ретро, ​​очень похо…
Выпущен электровелосипед Fucare Gemini X с максимальной скор…
Выпущен электровелосипед Fucare Gemini X с максимальной скорКитайский производитель электровелосипедов Fucare представил свой мощный электрический велосипед Gemini X…
Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефек…
Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефекTesla отозвала почти 128 000 автомобилей в Китае из-за неисправности, которая могла увеличить риск столкн…
Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin Biebe…
Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin BiebeИтальянский производитель скутеров Piaggio представил ограниченную серию скутера Justin Bieber X Vespa, к…
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и ув…
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и увКомпания Accesstyle представляет новые линейки продуктов – электрические самокаты и увлажнители воздуха. …
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor