Выпущен новый электроскутер Segway KickScooter GT2

Segway выходит на рынок электросамокатов, выпустив электросамокат GT2, максимальная скорость которого составляет 70 км/ч. Его характеристики отличаются от стандартных электронных скутеров.

У него 11-дюймовые колеса, два электродвигателя суммарной мощностью 3 кВт, которые развивают скорость до 70 км/ч. Segway GT2 может разогнаться до 48 км/ч менее чем за 5 секунд. Существует также контроль тяги для модуляции скорости и мощности, когда есть вероятность проскальзывания колеса.

GT2 также оснащен гидравлической подвеской с двойным регулируемым демпфированием. Передняя вилка Segway GT2 также имеет прочную подвеску, которая укрепляет модель. Самокат может выдерживать вес до 150 кг, а сам самокат весит 52 кг. Segway GT2 имеет запас хода около 120 км и будет доступен ближе к концу года.

Комментарии и отзывы Segway KickScooter GT2
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