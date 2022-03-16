Выпущен твердотельный накопитель Mushkin Redline VORTEX

Mushkin расширяет линейку твердотельных накопителей PCI-Express 4.0.

Накопители Redline VORTEX основаны на базе контроллера Innogrit IG5236, поддерживаемого кэш-памятью Dynamic SLC + буфером DRAM, для обеспечения максимально возможной производительности. Максимальная скорость чтения накопителей достигает 7415 МБ/с, а скорость записи до 6800 МБ/с. Серия Redline VORTEX представлена в трех емкостях: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Охлаждение обеспечивает тонким радиатором для снижения температуры и сохранения максимальной производительности в нагрузках. На модели распространяется 5 летняя гарантия.

Модель с емкостью 1 ТБ продается по цене 124,99 долларов, а версия с 512 ГБ за 77,99 долларов. Накопитель на 2 ТБ появится в продаже позднее.
Комментарии и отзывы Mushkin Redline VORTEX
Netac представила твердотельные накопители серии NV…
Netac представила твердотельные накопители серии NVКомпания Netac анонсировала новые твердотельные накопители M.2 2280 форм-фактора. Серия NV включает модел…
Портативный твердотельный SSD накопитель Polybatt объемом 12…
Портативный твердотельный SSD накопитель Polybatt объемом 12Если вам нужен небольшой портативный твердотельный SSD накопитель, который можно подключить к вашим мобил…
OWC представляет устройство хранения и чтения карт памяти At…
OWC представляет устройство хранения и чтения карт памяти AtOWC, ведущая технологическая компания Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов объявляет о выпуске серии высок…
Silicon Power выпустил флэш-накопитель Marvel Xtreme M80 Per…
Silicon Power выпустил флэш-накопитель Marvel Xtreme M80 PerВ дополнение к Marvel M02 компания Silicon Power сегодня выпустила USB-накопитель Marvel Xtreme M80 для в…
Lexar анонсировала серию карт памяти SDXC UHS-II V90 2000x 2…
Lexar анонсировала серию карт памяти SDXC UHS-II V90 2000x 2Lexar, ведущий производитель флэш-памяти, представил серию карт памяти Lexar Professional 2000x SDHC /SDX…
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая се…
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая сеУже не раз во время сборок отмечали общее смещение тренда в сторону твердотельных накопителей, традиционн…
Western Digital выпустила твердотельный накопитель WD Black …
Western Digital выпустила твердотельный накопитель WD Black Сегодня компания Western Digital расширила свою серию твердотельных накопителей WD Black еще одной модель…
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопит…
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопитSamsung обдумывает повышение цен на свои твердотельные накопители. В отчете не указывается число или проц…
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешкаОбзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSDОбзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor