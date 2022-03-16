Выпущен твердотельный накопитель Mushkin Redline VORTEX

Mushkin расширяет линейку твердотельных накопителей PCI-Express 4.0.

Накопители Redline VORTEX основаны на базе контроллера Innogrit IG5236, поддерживаемого кэш-памятью Dynamic SLC + буфером DRAM, для обеспечения максимально возможной производительности. Максимальная скорость чтения накопителей достигает 7415 МБ/с, а скорость записи до 6800 МБ/с. Серия Redline VORTEX представлена в трех емкостях: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Охлаждение обеспечивает тонким радиатором для снижения температуры и сохранения максимальной производительности в нагрузках. На модели распространяется 5 летняя гарантия.

Модель с емкостью 1 ТБ продается по цене 124,99 долларов, а версия с 512 ГБ за 77,99 долларов. Накопитель на 2 ТБ появится в продаже позднее.