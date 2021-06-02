Выпущена новая электронная книга ONYX BOOX Lomonosov

ONYX BOOX выпустила новую электронную книгу Lomonosov. Ридер оснащен 10,01 дюймовым экраном E Ink Carta с сенсорным управлением, подсветкой MOON Light 2 и поддержкой функции SNOW Field.

Электронная книга сочетает в себе мощную начинку, а именно 8-ядерный процессора от Qualcomm, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Беспроводное подключение осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также интерфейс USB Type-C.

Аккумулятор литиево-полимерный емкостью 3150 мАч. Работает ридер на операционной системе Android 10, что позволит вам устанавливать сторонние приложения. Устройство совместимо для работы с большинством тестовых и графических форматов. Благодаря встроенному аудиоплееру и динамикам, можно слушать аудиокниги.

Ридер ONYX BOOX Lomonosov имеет удобную библиотеку. Кроме того, новинка позволяет читать документы на разных языках мира. Комплект поставки содержит «умную» обложку, при закрытии которой книга переходит в спящий режим.

Рекомендованная стоимость электронной книги ONYX BOOX Lomonosov составляет 31 990 рублей.