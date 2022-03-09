Выпущены USB-накопители в стиле Star Trek

Поклонникам Star Trek может быть интересно узнать, что недавно была запущена новая линейка USB-накопителей, замаскированных под значки Star Trek Discovery. Изготовленные из металла в масштабе 1:1, культовые накопители Star Trek Discovery OTG будут выпущены ограниченным тиражом в 10 000 экземпляров по всему миру.

Флэш-накопители Star Trek Discovery OTG являются копиями значков Star Trek Discovery Insignia в масштабе 1:1. Каждый из этих дисков, отлитых из прочного цинкового сплава, имеет магнит внутри, так что вы можете носить его как настоящий значок Star Trek, а сзади у него есть отверстие для булавки, чтобы вы могли носить его как значок.

Благодаря интерфейсу USB 3.1 Gen 1 накопители D5 Star Trek Discovery обеспечивают скорость чтения до 120 МБ/с и скорость записи до 55 МБ/с . Накопитель весит всего 39 г и отличается высокой портативностью. Благодаря встроенной совместимости с USB-A и USB-C каждый из них позволяет передавать данные между вашим ПК и смартфонами с поддержкой USB-C.

Комментарии и отзывы Star Trek Discovery OTG
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