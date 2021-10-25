Выпущены карты памяти CFexpress военного класса Apacer PA32CF

Компания Apacer представила свои новые карты памяти CFexpress военного уровня, обеспечивающие производительность, стабильность и долговечность, поддерживающие видеозахват как 4K, так и 8K, с непрерывной скоростью чтения / записи до 1700 МБ / с и 1200 МБ / с. Новые карты памяти CFexpress прошли испытание на падение MIL-STD-202G и антивибрационное испытание MIL-STD-810G, это означает, что они соответствуют двум военным стандартам США.

Карта CFexpress чрезвычайно прочная и долговечная и предназначена для надежной работы при съемке экстремальных видов спорта или при съемке снимков с очень длинной выдержкой в ​​дикой местности. Карта CFexpress прошла множество других строгих испытаний в лаборатории и соответствует спецификациям CF Association. Доказано, что он продолжает работать даже после более чем 12 000 подключений и отключений, поэтому профессиональные фотографы могут использовать его с уверенностью.

Они поддерживают видеозахват 4K и 8K, а также настройку прошивки для основного оборудования камеры, обеспечивая более высокий уровень детализации изображения и допуск на пост-продакшн. С помощью карты CFexpress фотографы и редакторы могут наслаждаться высокой производительностью, обеспечиваемой высокоскоростным чтением и записью, а также использовать файлы с высоким разрешением и стабильное качество записи, запечатлевая важные моменты в любое время и не накладывая ограничений на аудио и видео творчество.