Высокотехнологичный фен Dyson Supersonic

2019-04-29, Автор - Anna; Продукт - Dyson Supersonic; [73]
Dyson разработала высокотехнологичный фен под названием Supersonic. Он оснащен инновационной технологией, которая ставит его в отдельную категорию и не похожа ни на один традиционный фен. Единственный недостаток это - цена в $ 400 долларов.

Supersonic оснащен цифровым двигателем, который обеспечивает сверхбыструю сушку, а также предотвращает тепловое повреждение. Сверхзвуковой фен измеряет температуру воздуха 20 раз в секунду. Новинка предлагает четыре различных режима обогрева, а также три различных скорости, чтобы вы могли укладывать волосы именно так, как вам хочется. Также для фена имеется функциональная подставка с утяжелителями, выполненная из стали. Теперь все насадки можно хранить в одном месте, что делает процесс укладки более удобным.

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