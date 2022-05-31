Виталий Бутерин делится своим взглядом на алгоритмические стейблкоины и их будущее

Основатель Ethereum и криптоэнтузиаст Виталий Бутерин недавно поделился своими двумя центами об алгоритмических стейблкоинах и их будущем, добавив, что их следует тщательно изучить на основе того, как они работают в экстремальных рыночных условиях, и могут ли они безопасно свернуть, когда шумиха утихнет. Несмотря на недавний крах UST и LUNA, который сбил UST с привязки к 1 доллару и стер миллиарды с рынка, Бутерин в эссе утверждал, что автоматизированные стабильные монеты могут иметь смысл, критикуя непомерную прибыль.

Бутерин отмечает в своем обзоре , что, хотя фиаско UST в прошлом месяце заставило трейдеров сформировать мнение о том, что алгоритмические стейблкоины в корне ошибочны, некоторые модели алгоритмических стейблкоинов осуществимы, и излагает свое мнение о том, почему. Приводя пример, Бутерин указал на стабильный токен DAI от MakerDAO и RAI от Reflexer, которые успешно пережили экстремальные рыночные условия и стали успешными автоматизированными стейблкоинами. Согласно сообщению в блоге Бутерина, первый вопрос, который инвесторы должны задать о стейблкоине, звучит так: «Может ли стейблкоин безопасно сократить количество пользователей?» Для Бутерина падение рыночной активности стейблкоина до нуля не должно стать смертельным ударом для инвесторов. Вместо этого пользователи должны иметь возможность получить справедливую стоимость своих активов. Бутерин отмечает, что в случае с Terra это было не так, поскольку сеть полагается на LUNA, которую он называет «волкоином» или объемной монетой для поддержания привязки актива. Бутерин описал трагедию Терры как вызванную гиперинфляцией из-за печатания большого количества.
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