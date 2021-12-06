Vivo объявила о конференции которая состоится 16 декабря

Компания vivo официально объявила, что конференция разработчиков 2021 года официально состоится утром 16 декабря. Будет главное место встречи, дополненное шестью другими специальными площадками и все мероприятие будет транслироваться онлайн. Тема мероприятия - «От 1 до бесконечности».

С вступительной речью выступит Ши Юйцзянь, старший вице-президент vivo. Его тема будет: «От 1 до бесконечности, vivo начинает с оригинала, чтобы создать разнообразное будущее с бесконечными возможностями». Старшего вице-президента будет сопровождать Джон Лу - директор по безопасности и глобальный DPO vivo, который также поделится своими мыслями о «Управляемом дизайне: работать вместе, чтобы создать копье науки и технологий и вместе достичь радости человечества». vivo также анонсирует свой скин OriginOS Ocean для Android. Версия ОС должна стать серьезным обновлением по сравнению со своей предшественницей и принесет с собой ряд изменений пользовательского интерфейса и новые функции.
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